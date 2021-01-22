162 новых больных коронавирусом в Азербайджане Их стало 5 892
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 280 человек).
По данным Оперативного штаба при Кабинете министров АР, 705 пациентов (632 человека соответственно) выписаны из больниц после завершения лечения.
За прошедшие сутки от осложнений имеющихся заболеваний скончались восемь человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.
В Азербайджане с конца февраля 2020 года выявлено в общей сложности 228 688 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 219 724 человека благополучно прошли лечение, 3 072 пациента клиник скончались. Лечение 5 892 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.