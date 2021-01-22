Тысячи бойцов Нацгвардии оставят в Вашингтоне из-за опасности беспорядков

Пять тысяч бойцов Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта из-за того, что власти опасаются новых беспорядков на фоне ситуации с импичментом и планирующегося обращения президента Джо Байдена к Конгрессу. Об этом сообщает Fox News.

Ранее для охраны Капитолия в американскую столицу перебросили 15 тысяч нацгвардейцев. «По мере того как мы продолжаем работу над выполнением финальных требований в период после инаугурации, Национальную гвардию попросили продолжить поддержку федеральных правоохранительных органов в количестве семи тысяч бойцов, и к середине марта их число сократится до пяти тысяч», — заявили в Нацгвардии.

Нацгвардейцам поручено обеспечивать безопасность, связь, медицинскую эвакуацию, а также «логистическую поддержку в сфере охраны».

Вместе с тем источник Fox News из числа чиновников заявил, что войска останутся в Вашингтоне из-за данных разведки о будущих демонстрациях и угрозах.

Ранее сообщалось, что пять тысяч охранявших Капитолий нацгвардейцев выселили в холодный паркинг с одним душем. За нацгвардейцев вступились политики, и им разрешили вернуться в Капитолий. В Бюро Национальной гвардии рассказали, что военных отправили на парковку из-за заседания Конгресса, такая мера была временной.