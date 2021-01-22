Указом президента: контроль и финансовое управление SOCAR у Cовета во главе с Микаилом Джаббаровым

Согласно указу, для общего руководства и контроля за деятельностью SOCAR создается Наблюдательный совет, который возглавил министр экономики Микаил Джаббаров.

В указе определено, кому поручается исполнение полномочий общего собрания SOCAR. В частности отмечено, что полномочия по упразднению и реорганизации SOCAR передаются президенту Азербайджана. Кроме того, в полномочия президента входят вопросы назначения и увольнения членов Наблюдательного совета и исполнительного органа SOCAR.

В полномочия Азербайджанского инвестиционного холдинга при согласовании с президентом Азербайджана входит утверждение устава и структуры SOCAR, а также определение размера уставного капитала. Кроме этого, в полномочия входят утверждение годовых и финансовых отчетов SOCAR, распределение прибыли и убытков. В полномочия также входят утверждение дивидендной политики и принятие решения о выпуске ценных бумаг SOCAR.

К полномочиям Наблюдательного совета относится определение долгосрочной стратегии развития SOCAR, утверждение сметы доходов и расходов SOCAR, а также контроль за их исполнением.

Наблюдательный совет также должен давать согласие на заключение сделок, связанных с передачей под управление активов SOCAR и приватизации. Также Наблюдательный совет будет утверждать политику по разным направлениям, внутренние правила и положения филиалов и представительств.

В полномочия Наблюдательного совета входит утверждение корпоративной структуры и штата SOCAR, создание Аудитного и других комитетов, утверждение их положений, а также назначение и увольнение их руководителей и членов.

Согласно указу, Азербайджанский инвестиционный холдинг в течение шести месяцев должен утвердить стандарты корпоративного управления, а также системы оценки деятельности членов органов управления SOCAR.

Кроме того, Азербайджанский инвестиционный холдинг в течение шести месяцев привлечением международной консалтинговой компании должен обеспечить проведение диагностики правовой, финансовой, налоговой и коммерческой деятельности SOCAR и доложить о результатах президенту Азербайджана.

По результатам диагностики в течение двух месяцев необходимо подготовить проект нового устава и структуры SOCAR и представить его на утверждение президенту.