Ильхам Алиев выразил соболезнования Зеленскому
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает АзерТАдж.
"Уважаемый господин Президент. Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате пожара, произошедшего в доме престарелых в городе Харькове.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Украины, желаю скорейшего выздоровления пострадавших", - говорится в письме главы государства.