Эрдоган: «В победе в Карабахской войне есть заслуга наших беспилотников»

«Наши беспилотные летательные аппараты ценятся во всем мире. В победе в 44-дневной Карабахской войне есть большая заслуга наших БПЛА». Как передают турецкие СМИ, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии спуска на воду фрегата «Стамбул».

Президент Турции отметил, что Канада перестала поставлять камеры для этих БПЛА, что подтолкнуло Турцию к местному производству камер: «Плохие соседи сделали нас хозяевами. Мы якобы союзники по НАТО, перестали продавать нам эти камеры, почему же ваше оружие воюет против Армении. Но Армения воюет против нашего друга, против моих соотечественников, мы им не оказали бы поддержку?»

Эрдоган сказал, что Турция уже входит в число 10 стран, способных построить собственный военный корабль, а по производству беспилотников - в число первых 3 стран.