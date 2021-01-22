Азербайджанского чиновника обвинили в присвоении зарплат врачей, борющихся с коронавирусом

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями чиновника. Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, в отношении занимавшего должность директора в Сальянском районном центре гигиены и эпидемиологии Абышова Интигама Мирзага оглу возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки неоднократно).

В ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что И.Абышов незаконно потребовал и получил от медперсонала центра часть надбавки к зарплате, начисленной им в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

В ходе расследования были выявлены и основания для подозрения в том, что И.Абышов, войдя в сговор с несколькими своими работниками, хранил у себя их зарплатные карты и присвоил себе перечисленную этим лицам зарплату, а также получил в 2013-2020 годах в качестве взятки различные суммы от своих подчиненных за начисление им трудового стажа при их невыходе на работу.