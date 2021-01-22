В Турции спустили на воду первый собственный фрегат

Спуск на воду первого отечественного фрегата "Стамбул" (F-515) состоялся на одной из оборонных верфей Турции. Как передает РИА Новости, на церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Быть сильным в военном, экономическом и дипломатическом плане для нас не столько выбор, сколько необходимость", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии спуска фрегата на воду.

По его словам, в 2002 году страна реализовывала 20 проектов в оборонной промышленности, а сегодня это число выросло до 700.

"Мы стали страной, которая наряду с собственными потребностями в наземной и морской технике удовлетворяет также потребности дружественных и союзных стран. Мы входим в число 10 стран, которые могут проектировать, строить и обслуживать собственные военные корабли. Мы входим в число трех-четырех ведущих стран по производству беспилотников, в том числе ударных, за нашими беспилотниками с завистью следят во всем мире", - сказал турецкий лидер.