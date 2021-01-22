Протесты в Париже

Акция, участники которой выступают с рядом социальных требований и против увольнений в компаниях, проходит в субботу в Париже. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

С призывом провести манифестацию, высказать требования о создании рабочих мест выступил ряд французских профсоюзов, в частности CGT ("Всеобщая конфедерация труда").

Колонна участников демонстрации, в числе которых идут также представители движения "желтых жилетов", стартовала от Нацсобрания (нижняя палата парламента) и движется по направлению к штаб-квартире Союза французских предпринимателей (Medef).

До старта колонны выступил лидер левой французской партии "Непокорившася Франция" Жан-Люк Меланшон.