«Азеригаз» приглашает всех желающих проверить счетчики

В последние дни в соцсетях распространяются слухи о том, что после замены устаревших счетчиков, новые счетчики якобы записывают больший расход газа. Эту тему даже затрагивают некоторые общественные деятели и депутаты.

Как заявили haqqin.az в пресс-службе ПО «Азеригаз», начиная со следующей недели, каждый вторник и четверг с 14:00 до 17:00 в Департаменте метрологии объявляются «Дни открытых дверей».

Представители СМИ и общественности, а также абоненты могут воочию наблюдать за процессом проверки газовых счетчиков. В свою очередь, представители «Азеригаз» готовы ответить на все интересующие вопросы.

Стоит отметить, что после завоза счетчиков в страну, они проходят поэтапную проверку в Департаменте метрологии «Азеригаз». После прохождения всех процедур, успешно прошедшие проверку счетчики вносятся в государственный реестр и их подтверждают для установки абонентам.

Все процедуры проводятся под наблюдением специалистов Агентства по регулированию энергетических вопросов при Минэнерго. Представители обеих ведомств на постоянной основе осуществляют деятельность в Департаменте метрологии.

При таком строгом контроле исключены случаи, когда газовый счетчик записывает большее потребление газа. А распространяемая ложная информация наносит вред репутации структуры, которая имеет более 2,3 миллионов абонентов.