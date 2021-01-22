Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Эльдара Тофиг оглу Гулиева орденом "Истиглал" за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры, сообщает "АзерТАдж".

Президент Азербайджана также поздравил выдающегося деятеля кино с 80-летним юбилеем и пожелал ему долгих лет жизни и крепкого здоровья.

«Ваше богатое творчество является яркой страницей национального киноискусства. Созданные вами многочисленные фильмы занимают особое место в азербайджанской кинематографии. Вы подарили незабываемую экранную жизнь выдающимся личностям азербайджанской истории и культуры. Вы достойно представляете азербайджанскую культуру и за пределами страны. За эффективные заслуги в сфере развития национальной кинематографии Вы награждены высокими государственными наградами. Ваш находящийся в постоянных поисках творческий путь, как большой творческой личности с новаторским духом, и впредь будет школой для поколения молодых кинематографистов», - говорится в поздравлении.