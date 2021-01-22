Самого разыскиваемого наркобарона Азии арестовали в Нидерландах

Известного в криминальном мире под прозвищем «Эль Чапо из Азии» наркобарона Це Чи Лопа арестовали в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail.

Задержать преступника удалось после двухлетнего розыска. Отмечается, что в поисках участвовал Интерпол.

Канадского гражданина китайского происхождения считают одним из крупнейших в мире торговцев метамфетамином. Считается, что через возглавляемый им международный преступный синдикат «Сэм Гор», также известный как «Компания», в Австралию попадает 70 процентов наркотических веществ, незаконно оказывающихся на территории страны.

Daily Mail отмечает, что Чи Лоп руководил несколькими ячейками китайской мафии, распространяющими широкий спектр наркотиков, разрабатываемых в специальных лабораториях.