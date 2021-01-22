Американский боевой корабль вошел в Черное море
Американский эсминец «Дональд Кук» вошел в Черное море. Об этом агентству ТАСС сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.
Американский эсминец «Дональд Кук» вошел в Черное море. Об этом агентству ТАСС сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.
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