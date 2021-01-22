При взрыве машины с газом в Нигерии погибли 30 человек
По меньшей мере 30 человек считаются погибшими, 17 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего газ, на газозаправочной станции в нигерийском городе Агбор, сообщила газета Nation.
По словам очевидца, причиной взрыва стала утечка в раздаточном шланге. Точная причина взрыва пока неизвестна.
После взрыва начался пожар, пострадали более 30 домов, расположенных рядом со станцией. Также была полностью уничтожена плантация масличных пальм. Пострадавшие получили сильные ожоги и были доставлены в больницу.