Казалось бы, только в августе прошедшего года в стране был создан инвестиционный холдинг, в управление которого через три месяца был передан и SOCAR. Не прошло и трех месяцев - уже новое масштабное изменение в системе контроля за управлением компанией. Стороннему наблюдателю может показаться, что глава государства недоволен деятельностью компании, что устанавливает за ней двойной контроль, а вскоре последуют и организационные меры. Так ли это в действительности, конечно, сказать точно никто не может, но деятельность SOCAR, пожалуй, особого недовольства у руководства страны не вызывает. Так в чем же дело?

А дело в том, что речь в данном случае идет не непосредственно о производственной деятельности компании, которая за короткий срок существования выбилась в число лучших в мире. Глава государства добивается качественного улучшения системы управления, соответствующей современным международным стандартам. А эти стандарты диктуют необходимость передачи контроля в новую структуру - Наблюдательный совет. Совет не занимается производственной деятельностью, а осуществляет общее управление и контроль за деятельностью SOCAR. В то же время полномочия по реорганизации и ликвидации SOCAR, а также назначению и освобождению от должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа SOCAR возлагаются на президента Азербайджана.

Глава государства четко указывает полномочия наблюдательного совета. Это - утверждение долгосрочной стратегии развития компании, сметы ее затрат и доходов, контроль над их выполнением. А также внесение на общее собрание предложений в связи с заключением сделки (сделки особой значимости) на сумму более 25% от стоимости чистых активов, а также сделки на сумму 5% от стоимости активов и более; одобрение сделок, заключаемых с соответствующими лицами на сумму до 5% от стоимости активов SOCAR; согласие на заключение сделок по передаче в управления и приватизацией активов SOCAR с учетом требований действующих нормативно-правовых актов. В полномочия совета также входит утверждение политики компании в различных сферах деятельности и ее внутренние правила, положения о филиалах и представительствах; согласие на утверждение корпоративной структуры и штатного расписания, создание Комитета по аудиту и другие комитетов компании, утверждение их положения, назначение и освобождение их руководителей и членов.

При этом весьма важные функции возложены и на Азербайджанский инвестиционный холдинг, правда, с согласованием с главой государства. Это - утверждение устава и структуры SOCAR, определение размера уставного капитала; утверждение годовых отчетов и финотчетности, распределение прибылей и убытков; утверждение дивидендной политики; принятие решения о выпуске ценных бумаг. Холдинг также принимает решения о заключении крупных сделок (на сумму выше 25% стоимости чистых активов SOCAR и т.д.).

Именно инвестхолдингу поручено в течение 6 месяцев утвердить стандарты корпоративного управления для менеджмента SOCAR, а также систему оценки деятельности членов управляющих органов компании. За этот же срок с привлечением международной консалтинговой компании будет обеспечена диагностика результатов деятельности SOCAR в юридической, финансовой, налоговой и коммерческой сферах. И в зависимости от ее результатов в двухмесячный срок должен быть подготовлен и представлен главе государства проект нового устава и структуры компании. А это означает, что уже в этом году мы увидим плоды больших преобразований в сфере управления.

Вот как теперь будут распределены функции контроля. Реформы пришли уже и в сферу контроля управления в госкомпаниях. И это было ожидаемо. Памятно, как ранее президент Ильхам Алиев сетовал на то, что госкомпании вместо того, чтобы обеспечивать госбюджет солидными дивидендами, пользуется лишь субсидиями из бюджета. Такое положение долго продолжаться не могло, управление госкомпаниями нуждалось в реформировании. Уже в ноябре SOCAR вместе с 16 другими крупными госкомпаниями была передана в управление инвестиционного холдинга, что было первым сигналом о грядущих преобразованиях, которые ждут эти компании – вплоть до их приватизации. И первой эти преобразования коснулись SOCAR тоже не случайно – это крупнейшая компания страны с современной корпоративной структурой. Остальным же госкомпаниям следует дожидаться своей очереди.