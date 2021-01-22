Эрдоган поговорил с капитаном захваченного пиратами корабля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с капитаном судна Mozart, захваченного пиратами в Гвинейском заливе, Фурканом Яреном. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера, передает РИА Новости.

Отмечается, что Эрдоган говорил с Яреном по телефону дважды. В частности, капитан рассказал, что корабль с тремя членами экипажа, которые пережили атаку, движется в Габон. Президент заявил, что внимательно следит за ситуацией, и поручил принять меры по спасению похищенного экипажа корабля.

Ранее стало известно, что при захвате пиратами судна погиб уроженец Азербайджана — механик Фарман Исмаилов. Пираты также взяли 15 членов экипажа в заложники. Среди них есть раненые. Все оставшиеся моряки являются гражданами Турции.