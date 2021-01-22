Глава Пентагона: США готовы поддержать Японию в конфликте с Китаем

"Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", – говорится в сообщении Пентагона.

Упомянутая статья договора подразумевает, что США и Япония должны совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония заявляет, что занимает их с 1895 года, в Пекине утверждают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория.

После Второй мировой войны острова находились под контролем США, их передали Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Токио незаконно удерживает эту территорию. Япония считает, что ее оппоненты стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как Токио в 2012 году выкупил у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.