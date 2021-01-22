Названы простые способы продления жизни

В первую очередь, советует медик, необходимо отказаться от употребления сахара. "Сахар – один из самых больших тихий убийц", - подчеркнул он.

Следует также сократить потребление соли. Предельная допустимая доза для взрослого человека составляет шесть граммов – не более одной чайной ложки, отметил Лебенс.

Кроме того, необходимо употреблять растительную пищу. Чечевица, горох, орехи и нут содержат жизненно важные для организма питательные вещества, белки и углеводы. Не стоит, по словам медика, забывать и о "красочных" овощах.

Важно следить за тем, чтобы человек не переедал. Для этого врач рекомендует есть медленно и использовать тарелки меньшего размера. Кишечнику, отметил Лебенс, требуется около 20 минут, чтобы сообщить мозгу о сытости.

В заключение врач настоятельно порекомендовал употреблять не менее двух литров жидкости в сутки, чтобы поддерживать высокий уровень гидратации организма.

Ранее нутрициолог Марк Гилберт назвал ряд правил, выполнение которых способно улучшить здоровье. В их числе: сокращение потребления калорий и регулярное употребление зеленого чая.