Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за прошедшие сутки выросло на более чем 12 тысяч, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за минувшие 24 часа в стране зафиксированы 12 257 случаев заражения коронавирусом, скончались 349 пациентов с диагностированным COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 2 134 936 случаев заболевания и 51 870 человек скончались.