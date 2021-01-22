Льготы для владельцев теплиц от ПО «Азеригаз»

В конце 2020-го - начале этого года некоторые владельцы теплиц столкнулись с определенными трудностями при выходе на зарубежные рынки. Введение запрета на продажу азербайджанской сельскохозяйственной продукции в различное время на северных рынках отрицательно повлияло на работу местных предпринимателей – владельцев теплиц.

Производственное объединение «Азеригаз», понимая трудности с оплатой теплиц большой группы нерезидентов, использующих газ, приняло определенные меры. ПО «Азеригаз» внимательно относится к развитию предпринимательства в стране, и поэтому инициирует введение льготной опции для владельцев теплиц при внесении следующих платежей. Таким образом, теплицы могут начать погашать оставшуюся часть существующей задолженности в марте, выплатив 50%.

Следует отметить, что такой шаг был предпринят в прошлом году для частичного погашения задолженности, возникшей во время пандемии. Составив «Протокол соглашения» о погашении дебиторской задолженности задолжавшими владельцами теплиц, можно было погасить задолженность, возникшую в течение последнего отопительного сезона, вместе с текущим потреблением.

В настоящее время 227 теплиц действуют в зоне обслуживания Бакинского регионального департамента эксплуатации газа, 210 - в зоне обслуживания Шамкирского районного департамента и 254 - в зоне обслуживания Сальянского районного департамента.