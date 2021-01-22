Кто стоит за пиратами, которые убили Фармана Исмаилова и взяли в заложники турок? наши подробности
Местные пираты атаковали у берегов Нигерии турецкий корабль Mozart, плывший под флагом Либерии. В результате атаки был убит гражданин Азербайджана Фарман Исмаилов и захвачены в заложники 15 моряков – граждан Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды разговаривал по телефону с четвертым помощником капитана судна, Фурканом Яреном, который сообщил, что корабль с тремя членами экипажа, которые пережили атаку, движется в Габон. Посольства Турции в соседних с местом происшествия странах, включая Нигерию, мобилизованы для спасения экипажа.
Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу провел телефонные консультации со своим азербайджанским коллегой, Джейхуном Байрамовым, и попросил его передать соболезнования семье погибшего судового механика.
Если вспомнить, что всего две недели назад были освобождены четверо моряков, похищенных с судна MV AGISILAOS, которое было атаковано примерно в том же месте, что и судно Mozart, то неизбежно следует вывод – активность местных пиратов, изрядно поиздержавшихся в период пандемии, резко возросла, атакуют они все что видят.
Несмотря на наметившийся прогресс в борьбе с сомалийским пиратством, покончить с распоясавшимися шайками голодранцев, вооруженных автоматами Калашникова и старыми добрыми мачете, не могут ни боевые корабли ВМС Евросоюза и НАТО, ни местные власти. Единственное изменение, которого удалось добиться, – центр мирового пиратства сместился от берегов Сомали в Гвинейский залив. Так себе достижение, прямо говоря.
Причем международные эксперты отмечают: пиратские нападения в Гвинейском заливе страшны тем, что пираты-нигерийцы не захватывают суда ради выкупа, а грабят судовой груз и экипаж, при этом с подчеркнутой жестокостью обращаются с моряками.
С января 2020 года и по настоящее время в этом новом гнезде пиратов у африканских берегов было зафиксировано 54 случая нападений на грузовые суда. Расширилась и акватория пиратства – теперь оно распространяется на запад от Бенина до соседнего Того. Так, у берегов Того было зафиксировано в этом году больше нападений, чем за все предыдущие пять лет.
Самым тревожащим обстоятельством в истории с пиратством XXI века является то, что мы имеем дело с хорошо налаженным бизнесом, в который вовлечены и сами пираты, и крупнейшие страховые компании, и, естественно, те, кто занимается охраной от пиратов.
Судите сами: в год опасными водами проходит вряд ли меньше 30 тысяч судов, с учетом маршрутов Восток-Запад (Суэцкий канал) и Север-Юг. Если дать каждому транзиту охрану средней ценой 40 тысяч долларов, то получим 1,2 миллиарда долларов дополнительного дохода для охранных организаций – очень привлекательные суммы.
Лондонские страховщики еще в 2009 году включили «пиратские зоны» в список зон военного риска и стали взимать с судовладельцев дополнительные страховые премии. За прошедшие одиннадцать лет стоимость страхования этого риска выросла многократно.
Ущерб мировой экономике от деятельности пиратов, по разным оценкам, составляет от 7 до 12 млрд долларов в год. Именно эти цифры, по всей видимости, и стоит считать величиной оборота на рынке пиратства. И понятно, что сами флибустьеры XXI века получают, в лучшем случае, хорошо если четверть от этих сумм – остальное расходится между более серьезными людьми, сидящими на самом верху этого бизнеса.
К тому же, в странах Западной Африки пираты находятся в тесной связке с местными властями, особенно с коррумпированными представителями полиции и военного командования. Пираты обеспечивают последних немалыми доходами, и, естественно, им совершенно невыгодно терять такую «кормушку».
То есть борьба с пиратством многим попросту не выгодна с чисто экономической точки зрения. Именно поэтому одолеть пиратов не удается даже прекрасно обученным военным и оснащенным мощным оружием кораблям ВМС. Да и, по большому то счету, так ли уж заинтересованы в этом сами военные, ежегодно получающие за борьбу с морскими разбойниками тысячи зеленых бумажек с портретом Бенджамина Франклина?
В итоге в XXI веке пиратство стало сверхприбыльным бизнесом для одних и хлебом насущным для нищего населения африканского побережья – одни зарабатывают сотни миллионов на мутных схемах со страховками и охраной, другие зарабатывают для своих семей. А, как известно, бизнес и добычу хлеба победить нельзя даже ядерным оружием, тем более в эпоху пандемии, когда нищета настойчиво стучится в каждую дверь, особенно в Африке.