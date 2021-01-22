Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:25

Местные пираты атаковали у берегов Нигерии турецкий корабль Mozart, плывший под флагом Либерии. В результате атаки был убит гражданин Азербайджана Фарман Исмаилов и захвачены в заложники 15 моряков – граждан Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды разговаривал по телефону с четвертым помощником капитана судна, Фурканом Яреном, который сообщил, что корабль с тремя членами экипажа, которые пережили атаку, движется в Габон. Посольства Турции в соседних с местом происшествия странах, включая Нигерию, мобилизованы для спасения экипажа. Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу провел телефонные консультации со своим азербайджанским коллегой, Джейхуном Байрамовым, и попросил его передать соболезнования семье погибшего судового механика.

Если вспомнить, что всего две недели назад были освобождены четверо моряков, похищенных с судна MV AGISILAOS, которое было атаковано примерно в том же месте, что и судно Mozart, то неизбежно следует вывод – активность местных пиратов, изрядно поиздержавшихся в период пандемии, резко возросла, атакуют они все что видят. Несмотря на наметившийся прогресс в борьбе с сомалийским пиратством, покончить с распоясавшимися шайками голодранцев, вооруженных автоматами Калашникова и старыми добрыми мачете, не могут ни боевые корабли ВМС Евросоюза и НАТО, ни местные власти. Единственное изменение, которого удалось добиться, – центр мирового пиратства сместился от берегов Сомали в Гвинейский залив. Так себе достижение, прямо говоря. Причем международные эксперты отмечают: пиратские нападения в Гвинейском заливе страшны тем, что пираты-нигерийцы не захватывают суда ради выкупа, а грабят судовой груз и экипаж, при этом с подчеркнутой жестокостью обращаются с моряками. С января 2020 года и по настоящее время в этом новом гнезде пиратов у африканских берегов было зафиксировано 54 случая нападений на грузовые суда. Расширилась и акватория пиратства – теперь оно распространяется на запад от Бенина до соседнего Того. Так, у берегов Того было зафиксировано в этом году больше нападений, чем за все предыдущие пять лет. Самым тревожащим обстоятельством в истории с пиратством XXI века является то, что мы имеем дело с хорошо налаженным бизнесом, в который вовлечены и сами пираты, и крупнейшие страховые компании, и, естественно, те, кто занимается охраной от пиратов. Судите сами: в год опасными водами проходит вряд ли меньше 30 тысяч судов, с учетом маршрутов Восток-Запад (Суэцкий канал) и Север-Юг. Если дать каждому транзиту охрану средней ценой 40 тысяч долларов, то получим 1,2 миллиарда долларов дополнительного дохода для охранных организаций – очень привлекательные суммы.