Проект İstiqlal zirvəsi – символ дружбы Азербайджана и Турции видео
23 января в ходе прошедшей во Flame Towers пресс-конференции состоялась презентация концепции посвященного памяти шехидов грандиозного проекта İstiqlal zirvəsi («Вершина независимости»), автором идеи которого является архитектор-новатор Мухтар Эртуран.
Напомним, 3 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы, после чего по инициативе азербайджанских и турецких архитекторов был дан старт работе над созданием проекта İstiqlal zirvəsi.
Проект İstiqlal zirvəsi, автором и руководителем которого является Мухтар Эртуран, также станет своеобразным памятником братству азербайджанского и турецкого народов – в работе над грандиозным проектом приняли участие азербайджанские и турецкие архитекторы, каждый из которых работал безвозмездно. Об этом на прошедшей пресс-конференции заявил Мухтар Эртуран.
В ходе пресс-конференции он также подчеркнул, что братство азербайджанского и турецкого народов нерушимо, два народа едины всегда, и отметил, что проект İstiqlal zirvəsi станет символом вечной дружбы азербайджанского и турецкого народов: «Мы - одна нация, два государства, и в работе над проектом мы еще раз убедились в том, как крепка и сильна дружба между Азербайджаном и Турцией. Вместе мы создали проект, не имеющий аналогов в мире. Проект İstiqlal zirvəsi, автором идеи которого являюсь я, осуществляется под моим руководством с участием азербайджанских и турецких архитекторов, строителей и инженеров. Совместная деятельность Азербайджана и Турции успешна не только в политической, экономической, культурной и других сферах, но и в сфере архитектуры и строительства, İstiqlal zirvəsi яркое тому подтверждение. Для будущих поколений этот проект станет символом дружбы и единства азербайджанского и турецкого народов».
İstiqlal zirvəsi - проект Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, концепция которого была презентована 23 января представителям ведущих азербайджанских СМИ с участием автора и участников данного грандиозного проекта.
Этот проект не имеет аналогов по своей масштабности, идеи и грандиозности – он отражает в себе национальные государственные атрибуты Азербайджана и символы тюркского мира, представляя собой ультрасовременное многоэтажное здание в виде полумесяца и восьмиконечной звезды.
Презентуя концепцию İstiqlal zirvəsi, Мухтар Эртуран подчеркнул, что проект посвящен светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.
Назвал автор идеи и возможное расположение İstiqlal zirvəsi: «Здание спроектировано в самой высокой части столицы Баку, откуда открывается панорамный вид на Аллею шехидов, Вечный огонь и в целом на город – мы нашли такую локацию и изучили, она находится западнее Бакинской телебашни и идеально подходит для воплощения нашего проекта в жизнь».
По проекту ландшафтный дизайн вокруг здания также отразит азербайджанские национальные архитектурные орнаменты – причина, по которой ландшафт имеет круглую форму, заключается в том, что он предназначен для проведения в будущем победных маршей в День Победы 8 ноября.
Проект İstiqlal zirvəsi создан по последнему слову современной техники и опережает время инновационными идеями – к примеру, на первом этаже будет расположен герб, отражающий единство Турана, окруженный символами трех цветов Государственного флага Азербайджана.
На этих символах будут указаны имена шехидов Отечественной войны - в будущем планируется использовать это место как место почтения светлой памяти шехидов, имена которых будут написаны на флаге фосфоросодержащей нанокраской, которая, в свою очередь, будет сиять благодаря ULTRA NEON Conspiracy Hologram.
Также в İstiqlal zirvəsi предусмотрено использование 30-метровой Stace Performance Hologram, с помощью которой в формате 7D можно будет увидеть избранные выступления общенационального лидера Гейдара Алиева, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После каждого эпизода также в формате 7D будет зажигаться голографический огонь в память о шехидах и являющийся символом Азербайджана, который называют Страной огней.
Вечный огонь İstiqlal zirvəsi будет показан с помощью голограммы 3D AR Vol Techno - он станет самым большим подобным огнем в мире.
Рассказал М.Эртуран и о музее Ходжалинского геноцида, который также будет расположен в İstiqlal zirvəsi - сам музей будет представлен в формате 7D и будет расположен в зале формата 3D, оснащенном в соответствии с высокими технологиями Mat. Fuse.hololens: «Попасть в музей можно будет на горизонтальном эскалаторе, проезжая на котором, посетители музея за минуту увидят Ходжалинскую трагедию в формате реального времени, воспроизведенную в визуальной графике, где будут показаны все ужасы, совершенные армянскими оккупантами в отношении азербайджанцев».
В таком же формате в İstiqlal zirvəsi будет представлен и музей, посвященный трагическим событиям 20 января 1990 года.
Музей Победы в проекте предусмотрен в формате кинотеатра 7D в 3D зале, который будет посвящен Национальным героям Азербайджана и их доблестной отваге. Ставшие шехидами Национальные герои предстанут перед посетителями музея в реальном времени в формате 3D визуальной голограммы, это станет возможным благодаря технологиям 7D Cinema и Volum.Techno Table Fused hologram. Подобное является новшеством в целом во всем мире и не имеет аналогов. Каждый Национальный герой будет воссоздан с помощь анимации, будет двигаться и ничем не отличаться от живого человека. Каждый посетитель музея сможет получить подробную информацию о Национальных героях с помощью специальных технологий, интерактивной визуализации и голосового табло.
Об истории независимости Азербайджана каждый посетитель İstiqlal zirvəsi узнает, посетив Smart музей, где будут отражены события с периода 1918 года до исторической победы Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева над армянскими агрессорами. Музей будет оборудован электронными и визуальными табло, с помощью Smart Voice Tablo каждый посетитель сможет получить информацию об интересующем его экспонате.
В İstiqlal zirvəsi предусмотрен и Центр сотрудничества тюркских государств – Центр единства Турана, где будут проводиться конференции и т.д.
В проекте предусмотрены Центр изучения наследия великого лидера Гейдара Алиева, smart-библиотека, отражающая историю независимости Азербайджана, smart-галерея, военно-промышленный музей, где представят военную технику, сыгравшую роль в успешном проведении операции «Железный кулак», и 7D кинотеатры, где будут демонстрироваться фильмы о независимости.
Подробнее о концепции проекта İstiqlal zirvəsi: +994 50 200 51 21