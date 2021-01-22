Проект İstiqlal zirvəsi, автором и руководителем которого является Мухтар Эртуран, также станет своеобразным памятником братству азербайджанского и турецкого народов – в работе над грандиозным проектом приняли участие азербайджанские и турецкие архитекторы, каждый из которых работал безвозмездно. Об этом на прошедшей пресс-конференции заявил Мухтар Эртуран.

Напомним, 3 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы, после чего по инициативе азербайджанских и турецких архитекторов был дан старт работе над созданием проекта İstiqlal zirvəsi.

В ходе пресс-конференции он также подчеркнул, что братство азербайджанского и турецкого народов нерушимо, два народа едины всегда, и отметил, что проект İstiqlal zirvəsi станет символом вечной дружбы азербайджанского и турецкого народов: «Мы - одна нация, два государства, и в работе над проектом мы еще раз убедились в том, как крепка и сильна дружба между Азербайджаном и Турцией. Вместе мы создали проект, не имеющий аналогов в мире. Проект İstiqlal zirvəsi, автором идеи которого являюсь я, осуществляется под моим руководством с участием азербайджанских и турецких архитекторов, строителей и инженеров. Совместная деятельность Азербайджана и Турции успешна не только в политической, экономической, культурной и других сферах, но и в сфере архитектуры и строительства, İstiqlal zirvəsi яркое тому подтверждение. Для будущих поколений этот проект станет символом дружбы и единства азербайджанского и турецкого народов».

İstiqlal zirvəsi - проект Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, концепция которого была презентована 23 января представителям ведущих азербайджанских СМИ с участием автора и участников данного грандиозного проекта.

Этот проект не имеет аналогов по своей масштабности, идеи и грандиозности – он отражает в себе национальные государственные атрибуты Азербайджана и символы тюркского мира, представляя собой ультрасовременное многоэтажное здание в виде полумесяца и восьмиконечной звезды.

Презентуя концепцию İstiqlal zirvəsi, Мухтар Эртуран подчеркнул, что проект посвящен светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Назвал автор идеи и возможное расположение İstiqlal zirvəsi: «Здание спроектировано в самой высокой части столицы Баку, откуда открывается панорамный вид на Аллею шехидов, Вечный огонь и в целом на город – мы нашли такую локацию и изучили, она находится западнее Бакинской телебашни и идеально подходит для воплощения нашего проекта в жизнь».

По проекту ландшафтный дизайн вокруг здания также отразит азербайджанские национальные архитектурные орнаменты – причина, по которой ландшафт имеет круглую форму, заключается в том, что он предназначен для проведения в будущем победных маршей в День Победы 8 ноября.

Проект İstiqlal zirvəsi создан по последнему слову современной техники и опережает время инновационными идеями – к примеру, на первом этаже будет расположен герб, отражающий единство Турана, окруженный символами трех цветов Государственного флага Азербайджана.

На этих символах будут указаны имена шехидов Отечественной войны - в будущем планируется использовать это место как место почтения светлой памяти шехидов, имена которых будут написаны на флаге фосфоросодержащей нанокраской, которая, в свою очередь, будет сиять благодаря ULTRA NEON Conspiracy Hologram.

Также в İstiqlal zirvəsi предусмотрено использование 30-метровой Stace Performance Hologram, с помощью которой в формате 7D можно будет увидеть избранные выступления общенационального лидера Гейдара Алиева, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После каждого эпизода также в формате 7D будет зажигаться голографический огонь в память о шехидах и являющийся символом Азербайджана, который называют Страной огней.