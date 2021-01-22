В России за минувшие сутки выявили 21 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает оперативный штаб РФ по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за сутки 22 445 человек выздоровели, 491 человек скончался.

Всего с начала пандемии в России выявлено 3 719 400 случаев инфицирования в 85 регионах. За весь период полностью вылечились 3 131 760 человек, 69 462 пациента скончались.