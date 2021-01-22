Напомним, что 20 января вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что найдены 3439 тел погибших с армянском стороны в Нагорном Карабахе. При этом армянские власти уверены, что потери Армении в боях за Нагорный Карабах не превышают четырех тысяч человек.

Данные о четырех тысячах погибших с армянской стороны в ходе Второй карабахской войны не внушают доверия, непонятна методология подсчета, заявили армянские военные эксперты, пишет «Кавказский узел».

Заявление вице-премьера о почти четырех тысячах погибших в ходе войны были бы достоверны, если бы была представлена методология подсчета боевых потерь, заявил 23 января корреспонденту «Кавказского узла» военный аналитик Айк Хачикян.

«А так непонятно, были ли учтены военнослужащие родом из Нагорного Карабаха, погибшие на войне и похороненные в Нагорном Карабахе», - пояснил он.

«По моим наблюдениям, которые довольно приближенные и грубые, данные потерь армянской стороны должны быть меньше шести тысяч погибших», - отметил он.

Хачикян также поделился предположением, что использование беспилотной авиации позволило наступающему противнику уменьшить число потерь.

«Основные потери азербайджанская сторона понесла в начале войны, когда пыталась прорвать оборонительную линию. После этого ударные беспилотники получили возможность применения на еще большей территории и применялись, в том числе, для подавления артиллерии, что существенно влияло на число потерь противника», - пояснил армянский военный аналитик.