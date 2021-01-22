287 новых больных коронавирусом в Азербайджане Их стало 5 601
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным Оперативного штаба при Кабинете министров АР, 568 пациентов выписаны из больниц после завершения лечения.
За прошедшие сутки от осложнений имеющихся заболеваний скончались 10 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.
В Азербайджане с конца февраля 2020 года выявлено в общей сложности 228 975 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 220 292 человека благополучно прошли лечение, 3 082 пациента клиник скончались. Лечение 5 601 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.