Чавушоглу об отправке на родину тела азербайджанского инженера

Как только судно MV Mozart войдет в габонский порт, будут приняты меры по отправке тела азербайджанского инженера Фармана Исмаилова на родину. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTN.

Чавушоглу сказал, что судно достигло побережья Габона, добавив, что некоторое время назад он разговаривал с капитаном корабля по телефону. Корабль в настоящее время ожидает безопасного входа в порт. Проведены переговоры с габонской стороной об отправке судну технической помощи.

Министр отметил, что ведутся координационные работы по спасению похищенного пиратами экипажа.

Отметим, что 15 из 19 членов экипажа судна MV Mozart, подвергшегося нападению пиратов, взяты в заложники, один человек убит.