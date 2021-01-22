Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 17:05

На днях президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по упрощению процедур, связанных с трудоустройством иностранных граждан при реализации строительных проектов на территории страны, то есть попросту на стройках. На обычном человеческом языке это означает признание того, что мигранты в данном конкретном случае жизненно необходимы. Что без них целая отрасль экономики, причем немалая, оказалась на грани кризиса. Что, оказывается, 40% занятых в строительном секторе – гастарбайтеры, а в Москве эта цифра и подавно достигает 70%.

И это только в строительстве. Надо полагать, что в реальности примерно так же дела обстоят и во многих других сферах. Масса российских политиков сделали себе карьеру на антииммигрантских заявлениях, а отношение официальных структур к гастарбайтерам всегда было примерно таким, как к нежеланным и надоедливым родственникам – с гримасой презрения и неудовольствия на лицах. Бедные работяги из Центральной Азии, что только им не приходилось терпеть. Иногда дело доходило до совершенного абсурда – когда после очередной теракта, устроенного уроженцами Северного Кавказа, власти начинали трясти азиатов на рынках и устраивать пристрастные проверки таджикским дворникам. При чем тут вообще среднеазиаты, когда терроризм в России – ниша, которую плотно приватизировали граждане РФ с Северного Кавказа, и чем не угодил силовым структурами забитый, замордованный всеми, кому не лень, таджикский дворник – общественная мысль и наука молчат. В общем, такое ощущение, что мигранты сами по себе рвутся в Россию, где они никому и даром не нужны. И вот те раз – такой поворот. Конечно, нет ничего нового в том, что мигранты в России работают там, где привередливые местные горбатиться не хотят, потому как задешево и тяжело. Это и так всем известно. Ошарашивающая новость в том, что Москва признала сей факт не просто официально, не просто на высоком уровне, а на самом высоком – выше только спутники на орбите. Распоряжение самого Путина и требование к правительству способствовать притоку мигрантов, тех самых, которые презренные, гонимые, понаехавшие в «Москву нерезиновую» и другие, тоже не безразмерные регионы - отныне государственная политика! Весьма знаменательно, и можно теперь не только говорить об отличиях в политике, экономике, гуманитарных вопросах России и Запада, но и отметить общее – отношение к миграции. Трудовой, конечно, по иной причине в РФ пока как-то не рвутся.

Теперь на просторах России ситуация с желающими в ней трудоустроиться, подзаработать, такая же, как в Европе и Америке. Разница лишь географическая: если, например, во Франции основной поставщик мигрантов Северная Африка и Магриб, а в Штатах - Мексика, то у РФ своя Латинская Америка – страны Центральной Азии (кроме богатого Казахстана). И тем не менее, с учетом ментальной разницы, в России гастарбайтеры находятся и, скорее всего, останутся на более низкой социальной лесенке и менее защищены от произвола, чем в Европе. И там, и там постепенно, нехотя, вынуждены признать – трудовой десант из-за рубежа им необходим. Чужаки, понятное дело, никому не нравятся, все против них, на антиммигрантских настроениях поднялись целые дивизии политиков по всему мире - вон даже Дональд Трамп обещал закрыть Мексику, но.. Как только доходит до реальных дел, становится ясно: мигранты, может быть, и вправду неотесанные и неотмытые и уж точно не смогут разобраться, сколько ножей нужно для поедания сыра, но без них – никак. Сколько было иронии и агрессивной пропаганды по поводу «польских сантехников» во Франции, но, как оказалось, в их отсутствие французам предстоит искать санработяг в Украине. Реальность такова, что жители богатых стран не хотят пахать чернорабочими - месить цемент, убирать улицы, класть плитку на тротуаре. Чем более развита страна – тем больше там рабочих мест, не связанных с физическими усилиями, и большинство жителей развитых государств работают служащими в крупных офисах. Максимум – менеджерами и инженерами на предприятиях. Все понятно, постиндустриальная экономика, эпоха высоких технологий, Amazon, Apple, Google… 21 век на улице, время роботов и клерков в стеклянных офисных башнях. Но, увы, какой бы высокотехнологичной ни была наша эпоха, прошу прощения за неэстетичность, туалеты кому-то тоже надо мыть. И асфальт на дорогах класть, и кирпичи разгружать, ибо даже самое продвинутое, экологически чистое здание, спланированное лучшими в мире архитектурными бюро, в конечном счете все равно состоит из банального грязного цемента и бетона.

Кто-то должен всем этим заниматься, причем за минимальную плату, и в последнее время в развитых странах наконец начали эту реальность сознавать и говорить открыто: «Да, нам нужны мигранты». Россия в этом ряду – не первая. А уже год-два, как почти все страны Европы и Америки перестали стесняться и принялись, не скрывая, по всему миру искать дешевую рабочую силу. Германия созывает технических специалистов среднего и низшего звена, типа слесарей или кафельщиков, Литва ищет помощников для ферм, в Польше вообще хотят всех сразу. А России вот понадобились рабочие на стройках. Все становится на свои места. Еще 40 лет назад, к примеру, Италия была поставщиком дешевой рабочей силы в германские страны. Все помнят известную песню Тото Кутуньо Lasciatemi cantare, но немногие в курсе, о чем она собственно. А она – об итальянских иммигрантах, работавших тогда по всему миру на стройках и фермах. А ведь это было не в прошлом веке – 1983 год, по историческим меркам даже не вчера, а еще сегодня. Трудно представить себе, что 40 лет назад итальянцы бежали куда попало в поисках работы – ведь сегодня Италия одна из тех стран, которые упорно осаждают мигранты со всего мира. Безусловно, миграция миграции рознь. Кого-то из стремящихся за границу интересуют лишь социальные пособия, никакой пользы своей новой родине такие не приносят и не собираются. Есть и криминальные элементы, которые едут в богатые страны воровать.