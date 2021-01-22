Тело гражданина Азербайджана Фармана Исмаилова, 1976 года рождения, погибшего в результате нападения пиратов на турецкое судно, сейчас перевозится к порту Порт-Жантиль в Габоне. Об этом сказала начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о доставке тела гражданина Азербайджана на родину.

"Будут приняты соответствующие меры по доставке тела погибшего на родину на основе взаимной координации с турецкой стороной. Так, через посольство Турции в Габоне тело Фармана Исмаилова отправят в столицу страны Либревиль, после чего планируется его отправка в Азербайджан через Турцию 26 января первым рейсом Turkish Airlines", - отметила Абдуллаева.