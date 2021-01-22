SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников

Среди запущенных 143 спутников присутствуют 10 аппаратов Starlink, ещё 48 аппаратов являются собственностью компании Planet, изучающей поверхность Земли. Помимо прочих, в операции задействовано 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, специализирующейся в области интернет-вещей. Уточняется, что миссия была названа Transporter-1.

По данным РИА Новости, запуск спутника весом 200 килограммов оценивается в миллион долларов. Превышение показателя на килограмм добавляет к стоимости пять тысяч долларов.

Изначально запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками был запланирован на 23 января, однако руководству компании пришлось пересмотреть планы из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим представитель SpaceX анонсировал перенос запуска на сутки.

18 января конкурент Илона Маска, компания Virgin Orbit впервые вывела свою ракету LauncherOne на орбиту. В ходе запуска на орбиту было выведено девять спутников CubeSat. «Мы с гордостью можем сказать, что LauncherOne завершила свою первую космическую миссию, доставив в космос спутники для наших друзей из НАСА», — заявили в компании.