Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 30 004, скончались 610 заболевших, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 33 552, скончались 1348 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,6 миллиона человек, скончались 97 939 человек.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.

Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,3 миллиона человек, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны.