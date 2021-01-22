Акция протеста против ковид-карантина в Тбилиси Видео
Жители Тбилиси устроили акцию протеста у здания Госканцелярии против действующих в стране ограничений из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия, первыми к зданию пришли представители туристической сферы.
"Откройте курорты, откройте страну", - с такими лозунгами граждане страны требуют устранить ограничения.
Отмечается, что остальные жители Тбилиси через соцсети поддержали требование снять запрет на передвижение общественного транспорта.
Ранее было объявлено решение правительства еще минимум на месяц перенести возобновление в столице работы метро, автобусов и маршрутных такси.
Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта прошлого года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрет был продлен.