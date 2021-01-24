Кремль: За Путина голосовало больше людей, чем вышло на улицы за Навального

Несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Навального не были массовыми, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», передает РБК.

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию», - сказал он.

По мнению пресс-секретаря президента, если сопоставить цифры и сравнить число людей, голосовавших за президента и поправки в Конституцию, и тех, кто вышел на митинги, можно увидеть, «насколько это мало людей». «Хотя это тоже граждане России», - добавил Песков.

Он отметил, что уважительно относится ко всем точкам зрения, однако «категорически против участия в незаконных акциях». «Потому что иной оценки там быть не может — это нарушение закона», - заявил представитель Кремля.