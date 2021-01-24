Массовая антиправительственная акция в Софии

Массовая акция - протест с требованием отставки правительства и главного прокурора республики Ивана Гешева - проходит в воскресенье 200-й день подряд перед зданием правительства страны. Она сопровождается традиционным шествием и временной блокадой центральных улиц Софии.

Как сообщает ТАСС, в протесте, который начался после 16:00 и завершится, как заявляют участники, около 22:00 по местному времени, принимают участие несколько сотен человек. Протестующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева.

Перед зданием правительства были отмечены незначительные и кратковременные столкновения митингующих с полицейскими. Акция продолжается шествием по улицам Софии с частичной блокадой дорожного движения.

Серьезные инциденты на данный момент не зафиксированы. Порядок в городе обеспечивают сотни полицейских.

Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 200 дней подряд. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от десятков до нескольких тысяч человек.