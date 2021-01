Следующие полтора года она интенсивно разъезжала маршрутом США - Украина - Молдавия - Грузия - США, изо дня в день, последовательно, фанатично настаивала на ужесточении антироссийских санкций. Напряжение было столь велико, что в сентябре 2015 года ей стало плохо прямо на рабочем месте. В бессознательном состоянии Нуланд доставили в больницу, где был диагностирован инсульт, последствием которого явился частичный паралич правой стороны тела и невнятная речь. Но воля этой женщины победила болезнь – и вскоре она встала в строй.

А в июнь 2016 с прежним задором и убежденностью доказывала тезис о невозможности какого-либо сотрудничества с Россией и необходимости разговаривать с РФ исключительно с позиции силы: «Вторжение России на Украину в 2014 году развеяло все оставшиеся иллюзии о готовности Кремля жить по правилам. Но у нас есть все возможности противостоять этому. Формула России проста: интервенция за рубежом и репрессии дома – и на эту примитивную тактику у нас всегда найдется ассиметричный ответ».

С мужем Каганом в строю республиканцев

Места в команде Трампа ей не нашлось. Но в команде Байдена её с супругом, авторитетным идеологом неоконсерваторов (неоконов) Робертом Каганом, который в 2016 году, обозвав Трампа «фашистом», покинул Республиканскую партию и агитировал за Хиллари – приняли с распростертыми объятиям. И именно ей была поручена проработка контуров американской внешней политики при Байдене на постсоветском пространстве.

С основными положениями этой политики можно ознакомиться в её статье, опубликованной в июне 2020 года в суперпрестижном для американского политического бомонда журнале «Foreign Affairs» под заголовком «Pinning Down Putin. How a Confident America Should Deal With Russia» - «Придавить Путина. Как уверенная в себе Америка должна иметь дело с Россией».