Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:51

Специалиста по постсоветским странам Викторию Нуланд администрация Байдена видит №3 в американской внешней политике. Ожидается её назначение заместителем главы Государственного департамента по политическим вопросам. Кто не знает о Виктории Нуланд, после появления на Майдане в Киеве с печеньками послужившей прообразом для массы мемов. Однако, от несколько ироничного отношения к ней нужно как можно скорее отказываться – персонаж это крайне серьезный, в американском истеблишменте имеющий огромный вес, а ее излюбленная стратегия «создание хаоса для последующего управления им» может оказаться крайне неприятным сюрпризом для целого ряда стран.

Нудельман. Дочь Шепсла Бера «Посол Нуланд проработала у пяти президентов США и девяти государственных секретарей обеих политических партий. Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов, будучи помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии и постоянным представителем США при НАТО», - указывается в релизе Белого дома, выпущенного в связи с её предстоящим назначением. - «Имея высший ранг посла в дипломатической службе США, она работала за границей в России, Китае и Монголии и получила высокие служебные награды от двух министров обороны». Только этих сухих строк более чем достаточно, чтобы пристальнее вглядеться в человека, который со дня на день станет номером третьим во всей американской внешней политике, то есть – одним из ее архитекторов. И если раньше сферой приложения ее талантов было постсоветское пространство, то теперь для её конструкций и проектов Джо Байден открыл целый мир. Настоящая фамилия 57-летней Виктории Джейн Нуланд – неожиданно, Нудельман. Родилась в Нью-Йорке. Дочь Шепсла Бера Нудельмана. Позднее из Шепсла Бера он превратился в Шервина Бернарда - доктор медицины, профессор биоэтики и истории медицины Йельского университета, писатель, автор книг «Как мы умираем: размышления о последней главе жизни», «Мудрость тела», «Тайны внутри: хирург исследует миф, медицину и человеческое тело» и других, обладателя золотой медали Американского философского общества. Виктория - внучка еврейского иммигранта Мейера Нудельмана, прибывшего из местечка Новоселица (ныне Черновицкая область Украины). Её альма-матер были элитный частный колледж Choate Rosemary Hall и не менее респектабельный Брауновский университет, где она изучала русскую литературу, политологию и историю, закончив обучение со степенью бакалавра. А потом – углубленная практика в такой далекой и загадочной России: две недели по программе советско-американского обмена она работала пионервожатой в лагере республиканского значения «Молодая гвардия». И почти восемь месяцев - переводчиком на советском рыболовецком судне. «У меня было чудесное время, я жила на этом корабле, плавала от Находки до Владивостока. Я жила с восемнадцатью российскими моряками, они учили меня всему», - рассказывала она в 2015 году на «Эхе Москвы». И из того времени она сохранила две привычки: виртуозно использовать обсценную лексику на нескольких языках, а также, как сама говорит «до сих пор моим любимым напитком остается ледяная «Столичная», с видом на океан». Потом она набиралась опыта в китайском Гуаньчжоу, служила в бюро Госдепартамента США по странам Восточной Азии и Тихого океана, а с 1988 по 1990 годаы занималась вопросами отношений с Советским Союзом в столице Монголии Улан-Баторе.

Карьерный рост специалиста по России Словом, к своему назначению в 1991 – 1993 в посольство США в Москве она была уже вполне состоявшимся специалистом, которому доверили более чем серьезное направление - связи с правительством Бориса Ельцина. Судя по результатам – с порученным заданием она справилась на все сто процентов и даже больше. «Мобильных телефонов тогда не было, и она бегала в своей короткой юбчонке из Белого дома в посольство и обратно», — вспоминал один из бывших сотрудников американского представительства в Москве. Результаты этой беготни впечатляют: никогда больше американские специалисты из различных ведомств не получали такого доступа к российским теперь уже тайнам, никогда больше американские дипломаты не становились фактическими консультантами российской элиты. И никогда больше американские бизнесмены не получали такой маржи от торговли с Россией, как это было в те годы. Энергичную, напористую и амбициозную Нуланд заметили, оценили и подняли по карьерной лестнице. В 90-х в аппарате Строуба Тэлботта она занималась Россией, Украиной, Белоруссией, Казахстаном, причем так успешно, что все попытки Москвы интегрировать хотя бы часть постсоветского пространства заканчивались ничем. Курировала вопросы расширения НАТО, участвовала в принятии решения о вторжении американских войск в Гаити, была заместителем директора по делам бывшего Советского Союза в Государственном департаменте. Профессионализм Нулан был внепартийным. Успешно работавшая с демократами – она оказалась востребованной и в администрации республиканца Джорджа Буша-младшего. В 2000-2003 годах являлась заместителем постоянного представителя США при НАТО, она проделала большую работу для дипломатического обеспечения американского вторжении в Афганистан и Ирак.

А с приходом Барака Обамы ее карьерный рост только ускорился. С 31 мая 2011 года по 11 февраля 2013 года она занимала должность официального представителя Госдепа США, а в администрация Барака Обамы её называли не иначе как «непревзойденный профессионал». Вполне, кстати, заслуженно, поскольку её участие в украинских событиях в 2013-214 годах – не ставя вопросы морали, кого они когда волновали в Большой игре - можно считать образцом успешных действий и нестандартных ходов, на которые у тогдашних властей Украины, да и России, попросту не нашлось адекватных ответов. Тогда же и родился мем про «печеньки» - утром 11 декабря 2013 года в сопровождении американского посла на Украине Джеффри Пайетта Нуланд посетила Майдан Незалежности: раздавала печенюшки и сэндвичи, а протестующие радостно приветствовали высокопоставленную американку возгласами: «God bless you!/ Благослови вас Бог!».

Следующие полтора года она интенсивно разъезжала маршрутом США - Украина - Молдавия - Грузия - США, изо дня в день, последовательно, фанатично настаивала на ужесточении антироссийских санкций. Напряжение было столь велико, что в сентябре 2015 года ей стало плохо прямо на рабочем месте. В бессознательном состоянии Нуланд доставили в больницу, где был диагностирован инсульт, последствием которого явился частичный паралич правой стороны тела и невнятная речь. Но воля этой женщины победила болезнь – и вскоре она встала в строй. А в июнь 2016 с прежним задором и убежденностью доказывала тезис о невозможности какого-либо сотрудничества с Россией и необходимости разговаривать с РФ исключительно с позиции силы: «Вторжение России на Украину в 2014 году развеяло все оставшиеся иллюзии о готовности Кремля жить по правилам. Но у нас есть все возможности противостоять этому. Формула России проста: интервенция за рубежом и репрессии дома – и на эту примитивную тактику у нас всегда найдется ассиметричный ответ». С мужем Каганом в строю республиканцев Места в команде Трампа ей не нашлось. Но в команде Байдена её с супругом, авторитетным идеологом неоконсерваторов (неоконов) Робертом Каганом, который в 2016 году, обозвав Трампа «фашистом», покинул Республиканскую партию и агитировал за Хиллари – приняли с распростертыми объятиям. И именно ей была поручена проработка контуров американской внешней политики при Байдене на постсоветском пространстве. С основными положениями этой политики можно ознакомиться в её статье, опубликованной в июне 2020 года в суперпрестижном для американского политического бомонда журнале «Foreign Affairs» под заголовком «Pinning Down Putin. How a Confident America Should Deal With Russia» - «Придавить Путина. Как уверенная в себе Америка должна иметь дело с Россией».