Учительница Пашиняна по английскому языку станет послом Армении в США

Руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц будет назначена послом Армении в США.

«В повестке есть такой вопрос, однако, он пока в стадии обсуждения», - заявила Макунц в эфире радиостанции «Свобода».

На вопрос, достаточен ли имеющийся опыт для работы послом в США, Макунц заявила, что для политических назначений нет ограничений. «Что касается моего опыта, то он был публичным в рамках парламентской дипломатии. Опыт, конечно, чрезвычайно важен, однако, в некоторых случаях не имеет первостепенной роли», - отметила Макунц.