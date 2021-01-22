Учительница Пашиняна по английскому языку станет послом Армении в США
Руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц будет назначена послом Армении в США.
«В повестке есть такой вопрос, однако, он пока в стадии обсуждения», - заявила Макунц в эфире радиостанции «Свобода».
На вопрос, достаточен ли имеющийся опыт для работы послом в США, Макунц заявила, что для политических назначений нет ограничений. «Что касается моего опыта, то он был публичным в рамках парламентской дипломатии. Опыт, конечно, чрезвычайно важен, однако, в некоторых случаях не имеет первостепенной роли», - отметила Макунц.
О готовящемся назначении Макунц в своем телеграм-канале сообщил бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.
В частности, он написал: "Даже если исходить из того, что Макунц неплохой человек, несомненно, то, что Макунц – некомпетентный политик, более того - бездарный дипломат. Да и не дипломат вообще! Свидетельство ее неграмотности – внешнеполитические провалы на разных уровнях, в том числе межпарламентском. А ведь именно Макунц Никол Пашинян доверил возглавить сначала министерство культуры, а потом – свою фракцию. Макунц, известная тем, что была педагогом Никола по английскому, имеет лишь одно достоинство – Никол ей безоговорочно верит. Вот почему, отправляя ее в США, он решил одним выстрелом убить двух зайцев: спасти ее с тонущего корабля и использовать ее в развязываемой грязной игре между двумя сверхдержавами".