Билл Гейтс предрекает глобальную катастрофу наш обзор
Всемирно известный владелец Microsoft филантроп, миллиардер Билл Гейтс опроверг в своем блоге теорию заговоров. Он написал, что на человечество надвигается глобальный кризис и катастрофа. Там же он дал советы президенту США Джо Байдену, как спасти планету от всемирной драмы.
Вопрос только в том, примет ли новый президент Соединенных Штатов советы Гейтса близко к сердцу и станут ли они руководством к действию.
Будучи пламенным сторонником Джо Байдена, миллиардер считает, что лидер США должен послушать советы, иначе всех нас ждет глобальная климатическая катастрофа. В своем блоге Билл Гейтс опубликовал мрачное видение близкого будущего.
По его мнению, глобальная драма человечества не за горами. Он предвидит глобальное потепление, и как результат, ухудшение условий жизни для людей на Земле. Однако там же он пишет о том, что все же не все потеряно, и эффект от изменения климата можно минимизировать, а это под силу президенту Байдену. На публикацию обратило внимание издание planeta.pl.
Билл Гейтс предложил ему четыре стратегии борьбы с глобальным потеплением, которые могут спасти человечество от исчезновения. Он призвал Соединенные Штаты стать лидером в борьбе с климатическими изменениями. Заодно в своем тексте он похвалил Джо Байдена за возвращение в Парижское соглашение по климату.
Билл Гейтс написал, что температура в Техасе не понизится, если не уменьшить выбросы двуокиси углерода в Индии. И наоборот, температура в Индии не перестанет расти, если Техас не справится со своими проблемами — предупреждает Гейтс, словно Нострадамус XXI века.
Билл Гейтс считает, что ключевым является «увеличение внедрения инноваций».
Нас могут спасти «переломные изобретения», которые изменят способы передвижения человека. Миллиардер говорит также о необходимости изменения системы обогрева и охлаждения зданий, производства энергии и продовольствия.
Гейтс признал, что создание прекрасного продукта совсем не означает, что люди хотели бы им пользоваться, чему его научил Microsoft. Он подчеркнул, что когда будут изобретены новые способы производства чистой энергии, необходимым будет создание потребности в использовании новаторских решений.
Так можно ли задержать глобальное потепление? Билл Гейтс считает, что уже нет. Но мы должны быть готовыми жить в новой реальности. Мы не можем полностью задержать изменения климата и климатической катастрофы одними лишь только инновационными технологиями. Нужна новая инновационная политика, которая гарантирует, что новые решения попадут сразу из лаборатории на рынок и так будут доступны для всех, - утверждает Гейтс.
Предсказания, как известно, дело неблагодарное. Но американский компьютерный гений все-таки взялся за это, не боясь, что его снова в чем-нибудь обвинят. Тем не менее, в любом предсказании часто проглядывает здравый смысл. И, пожалуй, Билл Гейтс в данном случае руководствуется именно им.