Всемирно известный владелец Microsoft филантроп, миллиардер Билл Гейтс опроверг в своем блоге теорию заговоров. Он написал, что на человечество надвигается глобальный кризис и катастрофа. Там же он дал советы президенту США Джо Байдену, как спасти планету от всемирной драмы.

Вопрос только в том, примет ли новый президент Соединенных Штатов советы Гейтса близко к сердцу и станут ли они руководством к действию.

Будучи пламенным сторонником Джо Байдена, миллиардер считает, что лидер США должен послушать советы, иначе всех нас ждет глобальная климатическая катастрофа. В своем блоге Билл Гейтс опубликовал мрачное видение близкого будущего.

По его мнению, глобальная драма человечества не за горами. Он предвидит глобальное потепление, и как результат, ухудшение условий жизни для людей на Земле. Однако там же он пишет о том, что все же не все потеряно, и эффект от изменения климата можно минимизировать, а это под силу президенту Байдену. На публикацию обратило внимание издание planeta.pl.