Азербайджанца обвинили в Киеве в контрабанде брендов

Попытку провезти в Украину большое количество брендовых вещей пресекли пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины и таможенники киевского международного аэропорта «Борисполь». Об этом государственная пограничная служба сообщила в воскресенье, 24 января.

Как сообщает haqqin.az, официальное заявление цитирует украинский портал espreso.tv:

«Вчера вечером во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели из общего потока гражданина Азербайджана. Во время досмотра его чемоданов выявлено более 200 килограммов товаров известных торговых марок ответствующего уведомления» - говорится в заявлении. - «Вероятнее всего, гражданин Азербайджана надеялся на удачу и думал, что он не будет проверен», - не исключают такого хода событий украинские стражи границы.

Как следствие, тщательно запакованные в чемоданах куртки, брюки, сумки, постельное белье и много других дорогих вещей с именами таких брендов как Louis Vuitton, Prada, Moncier, Pierre Cardin, изъяты в установленном порядке. На неназванного гражданина Азербайджана составлены документы по факту нарушения таможенных правил.

Чем грозит ему установленный факт, спецслужбы не информируют. Скорее всего, дальнейшее будет зависеть от законодательства Украины в этой части и чистосердечного раскаяния нарушителя.