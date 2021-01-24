Трамп отказался от планов создать собственную партию

Бывший президент США Дональд Трамп не станет создавать третью крупную политическую партию в стране, которая конкурировала бы с демократами и республиканцами. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на советника предвыборного штаба экс-президента Джейсона Миллера.

Так, Миллер, комментируя слухи относительно возможности создания Трампом новой партии, отметил, что бывший глава Белого дома "ясно дал понять, что его цель - вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей Конгресса США в 2022 году". При этом Миллер подчеркнул, что "за пределами этих усилий" в данном отношении ничего не планируется.

Газета The Wall Street Journal и ряд других СМИ ранее сообщали, что Трамп в последние дни якобы обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии. Предположительно, он хотел назвать данное объединение Патриотической партией.