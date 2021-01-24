Напомним, что плывший под флагами Либерии турецкий корабль «Моцарт» в прошлую субботу подвергся нападению пиратов в Гвинейском заливе. Пираты убили второго механика корабля Фармана Исмаилова и взяли в заложники 15 членов экипажа. Спасшийся капитан вместе с двумя моряками позже направили судно в сторону Габона.

Суха Татлыгюль рассказывает, что нападение пиратов началось в шесть часов утра.

«Мы спрятались в рубке капитана и закрыли двери. Пираты на протяжении 6-7 часов пытались выломать двери. К двум часам дня им удалось вскрыть ее при помощи лагунды. Я вскрыл люк и пролез в техническое помещение, где спрятался в темноте. Ворвавшись в рубку капитана, пираты открыли стрельбу. Погиб второй механик из Азербайджана. Через час наступила тишина. Кто-то закричал, что пираты покинули корабль. Мы сразу же попытались увести корабль из опасных вод», - рассказывает выживший механик корабля.

Вчера вечером корабль прибыл в Порт-Джентиль в Габоне. Как заявила агентству «Анадолу» посол Турции в Либревиле Нилюфер Кайгысыз, спасатели заберут с корабля тело погибшего азербайджанца и доставят в морг. После чего будут приняты меры по отправке тела на Родину погибшего.

Все 15 похищенных пиратами моряков являются гражданами Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже дал поручение принять все меры для их спасения. Пока не известно, куда пираты увезли турецких моряков.