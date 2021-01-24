Страх признали одной из причин заражения коронавирусом

Паническая боязнь коронавирусной инфекции понижает уровень иммунитета и делает человека более уязвимым для различных заболеваний, в том числе COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал российский психотерапевт Игорь Салынцев.

«Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь», — сказал Салынцев.

По его словам, излишняя тревожность снижает уровень стойкости психики, а также негативно влияет на обменные процессы в организме и иммунитет.

Чтобы снизить уровень тревожности, эксперт посоветовал изучать достоверную информацию и перестать обращать внимание на слухи. По его словам, чем больше человек знает о проблеме, тем меньше он боится.

Он также порекомендовал сделать прививку от коронавируса, отметив, что вакцинация не только защитит организм от COVID-19, но и снизит уровень тревожности, так как человек перестанет бояться этой инфекции.