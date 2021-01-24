Министр обороны Турции осмотрел новый самолет

Вошедший в инвентарь ВМС Турции в прошлом месяце самолет совершил свой первый полет.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении главы генштаба ВС страны Яшара Гюлера ознакомился с первым морским патрульным самолетом Р-72, сообщает «Анадолу».

Министр отметил, что персонал, летающий на Р-72, будет выполнять важные задачи.

«Задачи, которые будет выполнять самолет, важны для будущего нашей родины и народа, обеспечения их безопасности. Мы продолжим обеспечивать ВС самыми современными технологиями», - сказал Акар.

Первый военно-морской патрульный самолет Р-72 разработан в рамках проекта MELTEM-3.

На военно-морской патрульный самолет Р-72 были интегрированы такие важнейшие системы, как модернизированная радиолокационная система, средства радиоэлектронной борьбы, система обработки подводного сигнала, военно-тактические сети обмена данными Link 11 и Link 16, также запуск торпед МК46 и МК54.

P-72 имеет возможность летать в течение более длительного времени, что отличает его от самолетов P-235.

Благодаря этим системам самолеты будут выполнять такие важные задачи, как уничтожение подводных лодок, надводная защита, наблюдение и разведка, загоризонтная радиолокация, поиск и спасение.