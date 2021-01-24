Взрыв в жилом доме в Баку
В Баку в Сабунчинском районе в одноэтажном жилом доме общей площадью 50 квадратных метров произошел взрыв, который перешел в пожар, передает сайт МЧС.
Согласно информации, в результате взрыва обрушились стены дома и кровля. Сгорели горючие конструкции на площади 22 квадратных метра. Один человек получил ожоги. Врачи скорой помощи оказали ему первую помощь. Ближайшие дома были защищены от огня. Пожар был потушен пожарными подразделениями.
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. Инцидент расследуется соответствующими ведомствами.