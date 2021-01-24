Новые столкновения военных Индии и Китая

Столкновения между солдатами пограничных сил Индии и Китая произошли в районе перевала Наку-Ла в гималайском штате Сикким в Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Latesly.

По данным источников портала, военные Народно-освободительной армии Китая предприняли попытку вторжения на индийскую территорию, индийские военнослужащие их остановили. В результате столкновений ранены 20 китайских и четыре индийских солдата. Отмечается, что ситуация в этом районе находится под контролем. Других подробностей пока не сообщается.

Эта информация появилась вскоре после того, как представители командования сухопутных сил Индии и Китая провели переговоры, на которых обсудили ситуацию в пограничных районах и вопросы разведения войск. Как сообщает газета Times of India, во встрече участвовали командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Менон и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин. Встреча длилась 15 часов.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая прошлого года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения.