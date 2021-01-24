Жителя Астары задержали с крупной партией наркотиков
Жителя Астары задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Лянкоранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Астаринского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате операции задержали жителя города Бахтияра Гулиева во время продажи опиума (более 9 гр).
В ходе обыска в доме Гулиева было обнаружен и изъят сверток с героином весом 4 кг 54 гр опиума.
Отметим, что несколько дней назад был задержан житель района И.Мамедов, у которого Б.Гулиев купил наркотики.
По факту ведется расследование.