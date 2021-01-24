В Китае опасаются нового всплеска COVID

В минувшее воскресенье в Китае выявили 124 новых случая коронавирусной инфекции, семь считаются завезенными из-за границы, остальные - местными. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

В воскресенье были также выявлены 45 бессимптомных случаев (из них 16 ввезенных), которые в Китае не квалифицируются как подтвержденные.

Тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск распространения инфекции происходит накануне Праздника весны - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля.