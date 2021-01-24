Переговоры Джейхуна Байрамова и Мохаммада Джавада Зарифа фото
В Баку проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуна Байрамова и Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщается в Twitter МИД Азербайджана.
В Баку проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуна Байрамова и Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщается в Twitter МИД Азербайджана.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.