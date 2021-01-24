Переговоры Джейхуна Байрамова и Мохаммада Джавада Зарифа фото

В Баку проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуна Байрамова и Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщается в Twitter МИД Азербайджана.