Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 26 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана во вторник в основном без осадков, местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Завтра ожидается умеренное колебание метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.