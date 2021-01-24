Между Ираном и Азербайджаном построят железнодорожный терминал

В районе Парсабад северо-западной иранской провинции Ардебиль скоро начнется строительство железнодорожного терминала. Об этом сказал губернатор провинции Акбар Бехнамджу, сообщает Trend.

По его словам, в связи с этим проектом на 14-м заседании азербайджано-иранской комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах был подписан договор.

Бехнамджу добавил, что первые 25 км железной дороги Ардебиль - Парсабад уже построены.

Губернатор провинции отметил, что этот терминал поспособствует увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции провинции Ардебиль в Азербайджан, Россию и страны Центральной Азии: "Создание этого терминала и промышленного парка между двумя странами в регионе повысит инвестиционные возможности".