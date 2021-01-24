В Азербайджан доставят ковид-вакцины в рамках COVAX

Доставка в Азербайджан вакцин в рамках программы COVAX ожидается в апреле. Об этом сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, пока не известно, какая вакцина будет выбрана в рамках программы.

Отмечается, что Азербайджан с конца прошлого года начал переговоры в рамках платформы COVAX.

COVAX — это инициатива по производству и централизованной закупке вакцин от COVID-19. Она обеспечивает сотрудничество правительств и производителей в целях обеспечения того, чтобы вакцины были доступны как богатым странам, так и странам с низким уровнем дохода.