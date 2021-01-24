Обвал на золотом руднике в Китае: погибли 10 шахтеров

Десять человек погибли при обвале в золотодобывающей шахте в китайской провинции Шаньдун, произошедшем 10 января, сообщает Центральное телевидение КНР.

"К этому времени в результате инцидента на золотом руднике в Хушань из 22 шахтеров, оказавшихся заблокированными, 11 выжили, 10 погибли, одного еще ищут", - цитирует Интерфакс сообщение телевидения.

В воскресенье, 24 января, спасатели подняли на землю 11 шахтеров. Они провели под завалами две недели.