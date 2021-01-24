Падение бизнес-империи самой богатой уроженки Баку

Отдел информации 13:59

На прошлой неделе влиятельное издание Forbes исключило дочь бывшего президента Анголы из списка богатейших людей планеты. Сегодня издание опубликовало статью о том, как родившаяся в советское время в Баку Изабель душ Сантуш стала богатейшей женщиной Африки с состоянием в 3,5 миллиарда долларов и как потеряла свои несметные богатства. Haqqin.az представляет читателям выдержки из этой статьи. Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году. В то время ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш был активистом Народного движения за освобождение Анголы. Он учился в Азербайджанском институте нефти и химии. Мать душ Сантуш — уроженка Пензы Татьяна Куканова. В статье расказывается, что Изабель душ Сантуш стала богатейшей женщиной Африки благодаря активам, полученным с помощью отца. После его отставки ее обвинили в коррупции и заблокировали доступ к большей части имущества.

Впервые Forbes подробно рассказал об Изабель душ Сантуш в августе 2013 года в статье, соавтором которой был ангольский журналист Рафаэль Маркеш де Морайш. Изабель — старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который руководил государством с 1979 по 2017 годы. Пока он управлял обеспеченной нефтяными ресурсами, но погрузившейся в нищету страной, его дочь получала значительные доли в стратегически важных отраслях экономики: банковской сфере, производстве цемента, добыче алмазов и телекоммуникационном бизнесе. Благодаря этому она стала самым влиятельным предпринимателем на внутреннем рынке. Больше половины ее активов приходились на португальские компании, что давало ей дополнительные очки в международном бизнесе (Ангола была колонией Португалии, но в 1975 году получила независимость). Когда в январе 2013-го Forbes объявил предпринимательницу миллиардером, ангольские власти преподнесли новость как повод для гордости и живое доказательство того, что Ангола, наконец, пришла к успеху. Все крупные активы в портфеле душ Сантуш появлялись либо путем получения доли в компаниях, которые хотели вести в Анголе бизнес, либо росчерком пера президента, который таким способом давал ей широкий простор для деятельности. Португальские банки и компании, в которые вкладывалась предпринимательница, закрывали глаза на сомнительные источники ее инвестиционных фондов, утверждает Ана Гомеш — бывший депутат Европарламента, член Социалистической партии Португалии, а сейчас еще и кандидат в президенты. В начале 2020-го душ Сантуш подала в португальский суд иск к Гомеш о клевете. Предпринимательнице не понравились заявления политика в Twitter и на телевидении, где та говорила, что банк для душ Сантуш является машиной для отмывания денег. Душ Сантуш проиграла дело, но ее адвокаты подали апелляцию. Империя душ Сантуш начала рушиться в 2017 году, когда ее отец ушел на пенсию, а новым президентом Анголы стал Жуан Лоренсу. На высшем посту Лоренсу пообещал бороться с коррупцией, из-за которой Ангола стала печально известной по всему миру (согласно рейтингу Transparency International, страна является одной из самых коррумпированных). Через два месяца после инаугурации Лоренсу отстранил душ Сантуш от руководящей должности в нефтяной компании Sonangol, на которую в июне 2016-го ее назначило правительство отца.

Еще более серьезные проблемы у предпринимательницы начались в декабре 2019 года. В рамках антикоррупционного расследования ангольский суд заморозил активы душ Сантуш и ее мужа, включая доли в операторе мобильной связи Unitel и в нескольких банках. В постановлении суда указывалась, что подконтрольная душ Сантуш и Доколо организация Exem Energy BV нарушила обязательства выплатить не меньше $75 млн долга перед Sonangol. Суд также заявил, что по вине супругов и их делового партнера правительство Анголы потеряло не меньше $1,1 млрд. В январе 2020 года генеральный прокурор страны предъявил душ Сантуш и Доколо обвинения в незаконном присвоении и отмывании денег. Предпринимательница в ответ заявила, что выдвинутые против нее обвинения «в корне неверны и лживы», а сама она — «частный предприниматель» и «всегда соблюдает законы». В том же месяце стало известны множество деталей о душ Сантуш и ее активах в рамках Luanda Leaks («Утечек из Луанды») — комплекта более чем из 700 000 документов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей. Опубликованные данные подтверждали изложенные Forbes в 2013 году сведения о том, как душ Сантуш незаконно обзаводилась долями в ангольских компаниях. Luanda Leaks также пролили свет на ее предполагаемых помощников: консалтинговые и бухгалтерские фирмы вроде McKinsey и PwC, а также закрытый круг банкиров и юристов, предположительно помогавших предпринимательнице наращивать состояние и переводить его в офшоры. Душ Сантуш вела совместные дела и с Forbes Media. Ее ангольская компания Zap Midia получила лицензию на издание Forbes в Анголе и Португалии. Zap Midia указана в документах суда Анголы как одно из предприятий, чьи активы должны быть заморожены. Особенно досадным стало одно разоблачение из Luanda Leaks: согласно документам от 2006 года, муж душ Сантуш заплатил Sonangol всего $15 млн (€11 млн) за долю в португальской нефтяной компании Galp, на самом деле стоившую $99 млн (€75 млн). Излишек суммы стал фактически беспроцентным займом от правительства Анголы. Эта доля в Galp, управляемая через зарегистрированное в Нидерландах юридическое лицо Exem Energy BV, сейчас стоит приблизительно $550 млн. По информации ICIJ, эти акции заморожены нидерландским судом. Вслед за Анголой власти Португалии также начали предпринимать шаги по возвращению активов, полученных дочерью бывшего ангольского президента. В июле правительство национализировало инженерную фирму Efacec, прибегнув к крайним мерам ради выживания компании, контроль в которой принадлежал душ Сантуш. В апреле португальский суд заморозил долю предпринимательницы в кабельной телесети и интернет-провайдере NOS стоимостью около $500 млн. Инвестиции душ Сантуш в телекоммуникационный холдинг стали еще одним свидетельством того, насколько ей были рады в бизнес-элите страны: акции она держала в рамках ZOPT, партнерского фонда с семьей уважаемого португальского миллиардера Белмиро де Азеведу, скончавшегося в 2017 году. По словам пресс-секретаря NOS, акционеры ZOPT сейчас находятся в процессе расторжения партнерства.